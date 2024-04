Tę atrakcję zobaczysz gołym okiem. Będzie widoczna na niebie już niebawem

Lirydy pojawią się na nocnym niebie. Ten rój meteorów charakteryzuje się sporą szybkością, i chociaż nie zawsze jest bardzo aktywny, od czasu do czasu towarzyszą mu efektowne deszcze spadających gwiazd. Sprawdź, kiedy warto będzie spojrzeć w niebo.

Spadające gwiazdy, czyli meteory, najczęściej obserwujemy w okresie letnim. Nie musimy jednak czekać do czerwca, by je zobaczyć na niebie - przy odrobinie szczęścia świetlny spektakl czeka nas jeszcze w ten weekend.

Znane od starożytności

Okres aktywności meteorów z roju Lirydów rozpocznie się 14 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Maksimum można spodziewać się 22 kwietnia o godzinie 8 polskiego czasu. Maksymalna liczba meteorów, jaką można zobaczyć w ciągu godziny to 18, chociaż bywały lata, w których odnotowywano po kilkaset meteorów na godzinę, a nawet deszcze meteorów.

Kolejne szanse na obserwację

Drugim kwietniowym rojem meteorów, który widocznym gołym okiem są pi Puppidy, aktywne od 15 do 28 kwietnia, z maksimum 23 kwietnia i zmienną liczbą meteorów (do 40). Meteory z tego roju związane są z kometą 26P/Grigg-Skjellerup. Są one dużo wolniejsze od Lirydów, mają prędkość 18 km/s. Po raz pierwszy pi Puppidy zaobserwowano w 1972 roku.