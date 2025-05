"To historyczny moment". Polskie urządzenie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Po raz pierwszy w historii w całości zaprojektowana i zbudowana w Polsce technologia znalazła się na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. LeopardISS to kompaktowy komputer przetwarzający dane, który ma szansę zostać na ISS na stałe.

- LeopardISS, czyli kompaktowa jednostka do przetwarzania danych, została już zainstalowana na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - przekazała w czwartek firma KP Labs. Teraz urządzenie czeka na przybycie astronautów, w tym łódzkiego naukowca Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Czym jest LeopardISS

LeopardISS to komputer przetwarzający dane, zaprojektowany specjalnie z myślą o elastycznych eksperymentach z zakresu uczenia maszynowego w przestrzeni kosmicznej. Jego głównym elementem jest kompaktowa jednostka do przetwarzania danych o wymiarach około 10x10x10 centymetrów. Do komputera będzie można zdalnie podpinać kolejne aplikacje. Eksperyment będzie przeprowadzony z myślą o przyszłych misjach planetarnych. Dzięki wykorzystaniu rzeczywistych danych i wykonaniu obliczeń na pokładzie ISS, możliwe będzie sprawdzenie efektywności działania algorytmów w warunkach orbitalnych.