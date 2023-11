Zbliża się noc najszybszych "spadających gwiazd"

Deszcz meteorów jest jednym z najchętniej obserwowanych zjawisk astronomicznych. Dochodzi do niego gdy Ziemia wpadnie w rój odłamków pozostawionych na jej drodze przez okrążającą Słońce kometę. Skalne okruchy spalają się w atmosferze naszej planety, pozostawiając za sobą świetliste smugi - tzw. "spadające gwiazdy". Źródłem Leonidów jest kometa 55P/Tempel-Tuttle wracającej w okolice Ziemi co 33 lata. W rój odłamków pozostawionych przez wspomniane ciało kosmiczne nasza planeta przechodzi każdego roku.

Leonidy - kiedy maksimum?

Leonidy na niebie są widoczne między 10 a 23 listopada, jednak w tym roku maksimum aktywności spodziewane jest w nocy z 17 na 18 listopada. W tym czasie można się spodziewać około 15 spadających gwiazd na godzinę. Choć nie jest to najbardziej obfity rój meteorów - dla porównania sierpniowe Perseidy to około 100 meteorów na godzinę - ale za to najszybszy.

- Ich prędkość to około 70 kilometrów na sekundę. To wynika z kształtu orbity, po której porusza się kometa 55P/Tempel-Tuttle. Jest ona tak położona, że pozostawiona przez kometę materia zderza się z naszą ziemską atmosferą przy największych prędkościach - wyjaśnił wicedyrektor Planetarium Śląskiego, Damian Jabłeka.

Jak obserwować maksimum Leonidów?

To nie jedyny rój meteorów, który można oglądać w listopadzie. Kolejnym są Taurydy, a zwłaszcza Taurydy Północne. Jest to jednak rój o niewielkiej aktywności, dający zaledwie około 5 meteorów na godzinę, za to bardzo jasnych. Można wypatrywać ich do 25 listopada.