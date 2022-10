"Pacjenci postrzegają antybiotyk jako panaceum na wszystko". Lekarze alarmują

Połowa uczestników badania, którym objęto 600 dorosłych Polaków i którego wyniki zaprezentowano we wtorek, oceniła, że antybiotyki działają na wirusy, a jedna czwarta, że infekcję wirusową należy zwalczać antybiotykami. Z tego samego badania wynika, że ponad połowa Polaków doświadcza infekcji, której towarzyszy ból gardła co najmniej raz na kwartał, a co piąty z nas - raz w miesiącu. 35 procent badanych osób, które kiedykolwiek stosowały antybiotyk do leczenia infekcji powiązanej z bólem gardła przyznało, że robiło to bez zalecenia lekarzy.