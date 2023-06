Wielki "pączek z dziurką" na Marsie

- Nie zbliżył się do niej, aby ją zbadać, dlatego skład i pochodzenie skały pozostają nieznane - przekazał Jim Rice z Uniwersytetu Stanowego Arizony, członek zespołu naukowego zajmującego się systemem kamer Mastcam-Z, jednego z instrumentów łazika.

Skała z kosmosu czy z innego regionu planety? Hipotezy

Jak stwierdził naukowiec, "nie mogę powiedzieć z absolutną pewnością, że nie jest to meteoryt, ale myślę, że to wysoce nieprawdopodobne". Wyjaśnił, że w tym regionie, gdzie znaleziono skałę, znajduje się wiele innych o podobnym kształcie. Dodał, że typowe skały na tym obszarze to piaskowce osadowe, które mają prawdopodobnie kilka miliardów lat. - Zostały przyniesione przez duży kanał rzeczny Neretva Vallis - mówił. Według niego skała została przetransportowana w ten sposób prawdopodobnie z innego regionu. Dodał, że ma więcej niż 25 centymetrów szerokości, jednak jej dokładne wymiary nie są znane.