Łazik Perseverance zabrał nadprogramowy bagaż. Na jego kole utkwiła marsjańska skała

Łazik Perseverance kontynuuje swoje badania na Marsie. Do jednego z jego kół przyczepił się kamień. Inżynierowie pracujący nad misją łazika nie są pewni, kiedy skała się odczepi.

To nie pierwszy raz, gdy łazik marsjański natrafia na taki kamień. Około 18 lat temu skała wielkości ziemniaka znalazła się w prawym tylnym kole łazika Spirit. Obiekt musiał zostać usunięty dla dobra misji. "Zbieraczem kamieni" jest także łazik Curiosity, którego przednie prawe koło od czasu do czasu zabiera trochę marsjańskich skał. Choć nie wiadomo dokładnie, jak długo te kamienie pozostawały w pobliżu, miały tendencję do spadania po kilku tygodniach. Dlatego kamień, który towarzyszy Perseverance ma szansę stać się rekordzistą marsjańskich kursów autostopowych.