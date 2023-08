Lasy wtórne są bardziej wrażliwe na suszę. W obliczu zmiany klimatu trzeba się dowiedzieć dlaczego

Wpływ suszy na lasy

Naukowcy wykorzystali obrazy satelitarne i mapę pokazujące ponad 300 lasów pierwotnych w Szwecji oraz sąsiadujących z nimi stref buforowych, które składają się z lasów wtórnych. Oba typy latem 2018 roku były narażone na te same warunki środowiskowe, w tym na suszę. Aby ocenić stan roślinności w tych ekosystemach, badacze posłużyli się tak zwanym wskaźnikiem wegetacji. - Wykorzystaliśmy unikatową mapę lasów pierwotnych w Szwecji, aby sprawdzić, czy susza z 2018 roku wpłynęła na nie w odmienny sposób niż na sąsiednie lasy wtórne. Nasze wyniki wskazują, że lasy wtórne w Szwecji zostały bardziej dotknięte przez suszę niż lasy pierwotne - powiedział współautor pracy Anders Ahlstroem z Uniwersytetu w Lund. Oznacza to, że lasy pierwotne są bardziej stabilnymi ekosystemami podczas suszy niż lasy, które zostały poddane działaniu ludzi, takiemu jak wyrąb, nasadzanie, przekopywanie. Jak skomentowała konsultantka ds. kartografii i analiz przestrzennych Julika Wolf, wyniki te rodzą pytanie, co przyczynia się do zaobserwowanych różnic. - Mogą to być starszy wiek i rozmiary drzew, co skutkuje większą różnorodnością struktury lasu i głębiej sięgającymi korzeniami. Może też odpowiadać za to fakt, że w lasach pierwotnych jest więcej wody prawdopodobnie dlatego, że nie zostały przekopane - tłumaczyła.