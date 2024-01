Lądownik SLIM wylądował na Księżycu

czytaj dalej

W kolejnych dniach w pogodzie będzie się dużo działo. W weekend do Polski dotrze kolejna porcja opadów śniegu. Jednak nie zostaną one z nami zbyt długo, bo na przełomie tygodnia napłynie do nas ciepłe powietrze. W całym kraju prognozowane są wartości na termometrach "na plusie", a miejscami wzrosną one nawet do 10 stopni Celsjusza. Idzie odwilż.