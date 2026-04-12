Kula ognia rozświetliła niebo nad ranem. Wiadomo, czym była

Bolid na niebie
Bolid zarejestrowany 12 kwietnia 2026
Źródło: Skytinel/Facebook
Kamery sieci Skytinel zarejestrowały przelot bolidu, czyli bardzo jasnego meteoru. Kosmiczny obiekt, który pojawił się nad Niemcami, można zobaczyć na nagraniach. Eksperci przekazali, czy jest szansa na spadek meteorytów.

Jak przekazała w mediach społecznościowych sieć Skytinel, monitorująca przeloty meteorów, nad ranem w niedzielę 12 kwietnia o godzinie 4.16 na niebie pojawił się "bardzo efektowny bolid". Zjawisko zostało zaobserwowane na południowy zachód od miasta Magdeburg w Niemczech, ale zostało zarejestrowane przez kamery sieci umieszczone w Polsce, między innymi we Wrocławiu czy Pile.

Przelot bolidu, czyli bardzo jasnego meteoru, można zobaczyć na nagraniach.

Czy spadły meteroryty?

"Prędkość wejścia [obiektu w naszą atmosferę - red.] była wysoka - 28 kilometrów na sekundę, a trajektoria wyjątkowo stroma - 80,6 stopnia względem powierzchni Ziemi. Ciśnienie dynamiczne rzędu 1,5 megapaskala dosłownie rozerwało meteoroid na wysokości powyżej 40 kilometrów. Kruchość materiału i pochodzenie z zewnętrznych rejonów pasa planetoid sugeruje, że mieliśmy do czynienia z chondrytem węglistym" - napisano.

Według ekspertów na obecnym etapie szanse na spadek meteorytów są "bardzo niewielkie".

Źródło: Skytinel

Źródło zdjęcia głównego: Skytinel

Meteory, meteoryty, meteoroidy
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
