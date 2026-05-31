Nauka Niebieska Pełnia Księżyca. Na następną poczekamy lata Agnieszka Stradecka

Pełnia Robaczego Księżyca, Radziejów (Kujawsko-pomorskie) Źródło wideo: Marek Wojtasik/Kontakt24 Źródło zdj. gł.: EPA

Jak podał portal Time and Date, moment pełni Niebieskiego Księżyca przypadł na niedzielę 31 maja na godzinę 10.45 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Oznacza to, że w nocy z niedzieli na poniedziałek będziemy mogli obserwować jego tarczę podświetloną niemal w pełni.

Niebieski Księżyc - skąd nazwa?

Pełnia ta nosi nazwę Niebieskiego Księżyca. Nazwa ta tradycyjnie nadawana jest drugiej pełni w miesiącu - w tym roku pierwsza majowa pełnia, Kwiatowa, przypadła na noc z 1 na 2 maja. Większość miesięcy może pochwalić się zaledwie jedną pełnią, jednak z uwagi na to, że cykl księżycowy trwa 29,5 dnia, nasz satelita czasami wyprzedza kalendarz.

Majowy Niebieski Księżyc nad Jemenem Źródło zdjęcia: PAP/EPA/YAHYA ARHAB

Nazwa zjawiska może być myląca - podczas Niebieskiej Pełni Księżyc wcale nie staje się błękitny. Jak wyjaśnił na stronie "Z głową w gwiazdach" popularyzator astronomii Karol Wójcicki, pochodzi ona z języka angielskiego. Związek frazeologiczny "once in a blue moon" oznacza rzadkie zdarzenie, a z czasem nazwa ta przylgnęła do dodatkowej pełni. Rzeczywiście, zdarza się ona niecodziennie - według portalu Time and Date, na następną będziemy musieli poczekać do grudnia 2028 roku.

Nie wszędzie w Polsce pogoda będzie sprzyjała obserwacji pełni. Z prognozy przygotowanej przez synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego wynika, że chociaż w wielu regionach zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, co umożliwia dojrzenie tarczy, miejscami chmury całkowicie zasnują niebo.