Niebieska Pełnia Księżyca. Na następną poczekamy lata

Pełnia Robaczego Księżyca, Radziejów (Kujawsko-pomorskie)
Niebieska pełnia Księżyca rozświetli dziś niebo. Chociaż tarcza Srebrnego Globu nie przyjmie błękitnego zabarwienia, zjawisko to jest warte uwagi, ponieważ na następne będziemy musieli poczekać ponad dwa lata.

Jak podał portal Time and Date, moment pełni Niebieskiego Księżyca przypadł na niedzielę 31 maja na godzinę 10.45 czasu środkowoeuropejskiego letniego. Oznacza to, że w nocy z niedzieli na poniedziałek będziemy mogli obserwować jego tarczę podświetloną niemal w pełni.

Niebieski Księżyc - skąd nazwa?

Pełnia ta nosi nazwę Niebieskiego Księżyca. Nazwa ta tradycyjnie nadawana jest drugiej pełni w miesiącu - w tym roku pierwsza majowa pełnia, Kwiatowa, przypadła na noc z 1 na 2 maja. Większość miesięcy może pochwalić się zaledwie jedną pełnią, jednak z uwagi na to, że cykl księżycowy trwa 29,5 dnia, nasz satelita czasami wyprzedza kalendarz.

Nazwa zjawiska może być myląca - podczas Niebieskiej Pełni Księżyc wcale nie staje się błękitny. Jak wyjaśnił na stronie "Z głową w gwiazdach" popularyzator astronomii Karol Wójcicki, pochodzi ona z języka angielskiego. Związek frazeologiczny "once in a blue moon" oznacza rzadkie zdarzenie, a z czasem nazwa ta przylgnęła do dodatkowej pełni. Rzeczywiście, zdarza się ona niecodziennie - według portalu Time and Date, na następną będziemy musieli poczekać do grudnia 2028 roku.

Nie wszędzie w Polsce pogoda będzie sprzyjała obserwacji pełni. Z prognozy przygotowanej przez synoptyka tvnmeteo.pl Tomasza Wakszyńskiego wynika, że chociaż w wielu regionach zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, co umożliwia dojrzenie tarczy, miejscami chmury całkowicie zasnują niebo.

