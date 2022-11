Wiemy, jak powstały "tygrysie prążki" marsjańskiego satelity. To zapowiedź kosmicznej zbrodni

W przeciwnym kierunku porusza się bliższy, większy Fobos: Mars przyciąga go coraz bliżej ku sobie w tempie niemal 2 metrów na 100 lat, aż w końcu go rozerwie na kawałki. Chociaż do tego zdarzenia dojdzie dopiero za 40 milionów lat, badanie opublikowane na łamach "The Planetary Science Journal" wskazuje, że już teraz możemy obserwować początki rozpadu księżyca.