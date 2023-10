Wielkie dinozaury mogły wyginąć przez mikroskopijny pył

Dinozaury zginęły na skutek wieloletniej zimy, jaką spowodowało uderzenie asteroidy 66 milionów lat temu. Badania pokazały, że główną rolę w tym procesie odegrały prawdopodobnie chmury pyłu, które wzbiły się do atmosfery po uderzeniu. Naukowcom udało się to ustalić za pomocą badań osadów pochodzących z okresu tuż po uderzeniu.

Około 66 milionów lat temu gigantyczna, 10-kilometrowa asteroida uderzyła w teren dzisiejszego półwyspu Jukatan, wyzwalając energię odpowiadającą 100 bilionom ton trotylu i pozostawiając po sobie krater Chicxulub. Uderzenie wywołało nagłą zmianę klimatu, a co za tym idzie - wymarcie trzech czwartych życia na Ziemi, w tym dinozaurów. Dokładny mechanizm, w jaki to się stało, pozostaje jednak nieznany. Opublikowane w "Nature Communications" badanie próbuje rozwiązać tajemnicę wielkiego wymierania.

Całkowicie wyłączona fotosynteza

Grupa naukowców z Belgii, Holandii i Stanów Zjednoczonych wykorzystała próbki osadu zebrane na stanowisku Tanis w Dakocie Północnej. Choć miejsce to oddalone jest od krateru Chicxulub o 3000 kilometrów, zachowało się tam wiele śladów pochodzących bezpośrednio z czasów po uderzeniu asteroidy. Naukowcy zmierzyli średnicę znalezionych ziaren, a następnie wprowadzili te informacje do komputerowego modelu atmosfery.

Cząsteczki pyłu miały wielkość od 0,8 do 8 mikrometrów - w sam raz, aby utrzymać się w atmosferze przez okres do 15 lat. W ciągu kilku dni rozeszły się one po całym świecie i zasnuły niebo, całkowicie wyłączając fotosyntezę roślin na co najmniej rok. Wyrzucony po uderzeniu materiał składał się w 75 procentach z pyłu, a pozostałe części stanowiła siarka i sadza.