"Silne, zakręcone i zorganizowane pole magnetyczne"

- Mając próbkę dwóch czarnych dziur - o bardzo różnych masach i w bardzo różnych galaktykach macierzystych - ważne jest, aby ustalić, w czym są one zgodne, a w czym nie. Ponieważ obie kierują w naszą stronę silne pola magnetyczne, sugeruje to, że może to być uniwersalna, a być może fundamentalna cecha tego rodzaju systemów - wyjaśniła Mariafelicia De Laurentis, EHT Deputy Project Scientist, profesor na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II we Włoszech. Jak wskazała, "jednym z podobieństw pomiędzy obydwiema czarnymi dziurami może być dżet (strumień materii wyrzucanej z czarnej dziury - red.) , ale o ile zobrazowaliśmy bardzo oczywisty dżet w M87, nie znaleźliśmy takowego w Sgr A *".