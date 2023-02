Saturn zdegradowany. Jowisz nowym rekordzistą

"Nowe" księżyce Jowisza

Zaobserwowane księżyce są małych rozmiarów. Ich szerokość wynosi od jednego do 3,2 kilometra. Większość z nich ma szerokie orbity. Dziewięć z "nowych" księżyców należy do 71, które są najbardziej oddalone od planety. Aby ją okrążyć, potrzebują ponad 550 dni. Poruszają się w przeciwnym kierunku niż ruch obrotowy Jowisza. Zdaniem astronoma Scotta Shepparda z amerykańskiego instytutu badawczego Carnegie Institution for Science, który dokonał ich odkrycia, taki sposób poruszania się księżyców, a także odległość jaka dzieli je od planety, oznacza że to asteroidy, które w pewnym momencie zostały przechwycone przez grawitację Jowisza.