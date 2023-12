Czy gwiazda może "zjeść" czarną dziurę?

Zaskakujące wyniki analiz

Asterosejsmologia. Czym jest? W czym może nam pomóc?

Wpływ czarnej dziury może się przy tym stać bardziej widoczny w czasie późnego etapu życia gwiazdy, kiedy staje się ona czerwonym olbrzymem. Gwiazdy z czarnymi dziurami mają szanse zostać znalezione w niedalekiej przyszłości - uważają naukowcy. Na takie odkrycie może pozwolić np. europejski satelita PLAnetary Transits and Oscillations of stars (PLATO), który ma zostać wystrzelony w 2026 roku. Znalezienie takich gwiazd oznaczałoby jednocześnie potwierdzenie teorii o pradawnych czarnych dziurach, powstających w czasie Wielkiego Wybuchu.

- Chociaż Słońce jest dobrze poznane, to istnieją ważne powody, by sądzić, że gwiazdy Hawkinga mogą być powszechne w gromadach kulistych i słabo widocznych galaktykach karłowatych - zauważył prof. Matt Caplan z Illinois State University (USA). - Oznacza to, że gwiazdy Hawkinga mogą stanowić narzędzie do testowania zarówno istnienia pierwotnych czarnych dziur, jak i ich potencjalnej roli w ciemnej materii - dodał.