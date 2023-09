To nie mgławica, tylko "krzyk" młodej gwiazdy

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba uwiecznił tzw. obiekt Herbiga-Haro - świetlisty obszar otaczający nowonarodzoną gwiazdę. Jak wyjaśnili naukowcy z NASA, to obraz z czasów, kiedy ciało niebieskie miało zaledwie kilkadziesiąt tysięcy lat. Ostatecznie wyrośnie ono na gwiazdę podobną do Słońca.

Słoneczny niemowlak

To najdokładniejszy obraz HH 211, jaki do tej pory udało się uchwycić. Naukowcy wykorzystali nowe obserwacje Webba do ustalenia, że wypływ gazu z młodej gwiazdy jest stosunkowo powolny w porównaniu ze znanymi nam, bardziej dojrzałymi obiektami Herbiga-Haro. Naukowcy wyjaśnili, że strumienie gazu i plazmy młodziutkiej gwiazdy nie są wystarczająco silne, aby rozerwać cząsteczki otaczającego ją pyłu na pojedyncze atomy, przez co otaczająca je materia je spowalnia.