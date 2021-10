Statek z następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble'a dotarł do Gujany Francuskiej

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba (JWST) na pokładzie statku, po 16-dniowej podróży, dotarł do Gujany Francuskiej w Ameryce Południowej. Nazywany następcą Kosmicznego Teleskopu Hubble’a wystartuje z tamtejszego kosmodromu. Wyniesie go europejska rakieta Ariane 5 - poinformowały NASA i ESA.

W ramach misji z NASA współpracuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która będzie odpowiedzialna między innymi za wyniesienie teleskopu w kosmos. Miejscem startu ma być Europejski Port Kosmiczny w Kourou w Gujanie Francuskiej. To dlatego teleskop został przetransportowany z laboratoriów montażowych NASA do Ameryki Południowej. Podróż z Kalifornii odbyła się na pokładzie statku MN Colibri, który płynął przez Kanał Panamski, a w miejscu docelowym rzeka Kourou została specjalnie pogłębiona, aby zapewnić bezpieczny transport. Dodatkowo statek podążał za przypływem, aby bezpiecznie dotrzeć do portu Pariacabo.