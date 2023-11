Tajemnicze struktury w sercu Drogi Mlecznej

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zajrzał w sam środek Drogi Mlecznej. Jego celem był Sagittarius C, gwiazdotwórczy obszar położony niedaleko centralnej czarnej dziury galaktyki. Naukowcom udało się tam zaobserwować szczegóły, których dostrzeżenie było dotychczas niemożliwe.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba zwrócił swoje instrumenty pomiarowe w stronę odległych regionów Drogi Mlecznej. Celem badania był region gwiazdotwórczy Sagittarius C, zlokalizowany w centrum galaktyki, około 300 lat świetlnych od supermasywnej czarnej dziury Sagittarius A*. Jest to najbardziej ekstremalne środowisko Drogi Mlecznej, idealne do rygorystycznych badań teorii powstawania gwiazd.