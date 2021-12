Wyizolowali wariant koronawirusa omikron. Obawiają się mniejszej skuteczności szczepionek

Mikrobiolodzy z Uniwersytetu Hongkońskiego ogłosili, że udało im się wyizolować nowy wariant koronawirusa - omikron. Jak przekazali, to kliniczny przełom, który wspomoże międzynarodowe wysiłki na rzecz stworzenia szczepionki przeciwko niemu. - Sądzę, że dostępne szczepionki nie będą przeciwko niemu równie skuteczne, ale obecnie ciężko przewidzieć, jak bardzo skuteczność się obniży - przekazał mikrobiolog Kelvin To Kai-Wang.

Zdaniem doktora Kelvina To Kai-Wanga z Uniwersytetu Hongkońskiego, istniejące szczepionki przeciw COVID-19 będą mniej skuteczne przeciwko nowemu wariantowi, choć nie wiadomo, w jakim stopniu. Naukowiec jest członkiem zespołu, który jako pierwszy wyizolował omikron. Specjaliści poinformowali o tym we wtorek, opisuje to gazeta "South Morning China Post".