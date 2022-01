Amerykańskie badania: szczepienia przeciwko COVID-19 nie wpływają na płodność

Grupa amerykańskich naukowców zbadała, czy szczepienie przeciwko COVID-19 ma wpływ na płodność u kobiet i mężczyzn. Przez wiele miesięcy monitorowano stan zdrowia i samopoczucie par, które starały się o dzieci. Były wśród nich osoby, które przyjęły co najmniej jedną dawkę szczepionki firm Pfizer, Moderna lub Johnson and Johnson oraz osoby, które nie skorzystały z możliwości szczepienia.

Badanie, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma naukowego "American Journal of Epidemiology", przeprowadzone zostało przez naukowców z Boston University School of Public Health (Massachusetts, USA). Przeanalizowali oni dane zebrane wśród 2126 kobiet (z USA lub Kanady) oraz ich partnerów. Pary uczestniczyły w badaniu o nazwie Pregnancy Study Online (PRESTO). Rekrutowane są do niego panie próbujące zajść w ciążę, a ich stan zdrowia jest monitorowany aż do sześciu miesięcy po urodzeniu dziecka. Regularnie zbierane są między innymi informacje socjologiczne, demograficzne, dotyczące stylu życia i zdrowia.