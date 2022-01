Wybór miejsca w autobusie może mieć wpływ na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2

Transmisja wirusa w środkach transportu publicznego to bardzo złożony proces, trudny do analizy. Podjęli się go naukowcy z ośrodka badawczego IBM Research Europe. Ich badanie polegało na obliczeniu za pomocą symulacji komputerowych dynamiki kropli w wydychanym powietrzu. Wyniki opublikowano w czasopiśmie "Physics of Fluids".