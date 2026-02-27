Logo TVN24
Nauka

Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Do koniunkcji Księżyca i Jowisza doszło w październiku 2022 roku
Źródło: Kontakt 24
Koniunkcja Księżyca i Jowisza była widoczna na polskim niebie w nocy z czwartku na piątek. Ciała niebieskie zbliżyły się na cztery stopnie kątowe. Materiały otrzymaliśmy na Kontakt24.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Koniunkcja Księżyca i Jowisza należy do zjawisk widocznych gołym okiem, dzięki czemu mogą podziwiać ją nawet początkujący miłośnicy astronomii. Na dodatek w nocy z czwartku na piątek niebo nad Polską było pogodne. Zjawisko dobrze widać było nawet w mieście.

W momencie koniunkcji Księżyc był w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 procentach. Do zjawiska doszło w pobliżu jasnych gwiazd Kastor i Polluks z konstelacji Bliźniąt.

Koniunkcja Księżyca i Jowisza oczami Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia koniunkcji.

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24/ Anna Hudyka
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Koniunkcja w Świnoujściu
Koniunkcja w Świnoujściu
Źródło: Małgorzata Gałas/Kontakt24

W niebo warto spojrzeć także w nadchodzące noce. Atrakcją na niebie może być zgrupowanie trzech planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Wenus, Saturn i Merkury pojawią się po zachodniej stronie nieba. Ich spotkanie będzie można obserwować na przełomie lutego i marca.

Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Widowiskowe zjawiska nad naszymi głowami. Kiedy spojrzeć w niebo

Ciekawostki

Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka

Źródło: PAP, Kontakt24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Anna Hudyka

