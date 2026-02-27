Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia

Koniunkcja Księżyca i Jowisza należy do zjawisk widocznych gołym okiem, dzięki czemu mogą podziwiać ją nawet początkujący miłośnicy astronomii. Na dodatek w nocy z czwartku na piątek niebo nad Polską było pogodne. Zjawisko dobrze widać było nawet w mieście.
W momencie koniunkcji Księżyc był w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 procentach. Do zjawiska doszło w pobliżu jasnych gwiazd Kastor i Polluks z konstelacji Bliźniąt.
Koniunkcja Księżyca i Jowisza oczami Reporterów24
Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia koniunkcji.
Koniunkcja Księżyca z Jowiszem
W niebo warto spojrzeć także w nadchodzące noce. Atrakcją na niebie może być zgrupowanie trzech planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Wenus, Saturn i Merkury pojawią się po zachodniej stronie nieba. Ich spotkanie będzie można obserwować na przełomie lutego i marca.
Autorka/Autor: Agnieszka Stradecka
Źródło: PAP, Kontakt24, tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24/ Anna Hudyka