Malownicze spotkanie na niebie. Zobacz zdjęcia

Do koniunkcji Księżyca i Jowisza doszło w październiku 2022 roku

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Koniunkcja Księżyca i Jowisza należy do zjawisk widocznych gołym okiem, dzięki czemu mogą podziwiać ją nawet początkujący miłośnicy astronomii. Na dodatek w nocy z czwartku na piątek niebo nad Polską było pogodne. Zjawisko dobrze widać było nawet w mieście.

W momencie koniunkcji Księżyc był w fazie około 10 dni od nowiu, z tarczą oświetloną w około 75 procentach. Do zjawiska doszło w pobliżu jasnych gwiazd Kastor i Polluks z konstelacji Bliźniąt.

Koniunkcja Księżyca i Jowisza oczami Reporterów24

Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia koniunkcji.

Koniunkcja Księżyca z Jowiszem Źródło: Kontakt24/ Anna Hudyka

Koniunkcja w Świnoujściu Źródło: Małgorzata Gałas/Kontakt24

W niebo warto spojrzeć także w nadchodzące noce. Atrakcją na niebie może być zgrupowanie trzech planet widocznych nisko nad horyzontem tuż po zachodzie Słońca. Wenus, Saturn i Merkury pojawią się po zachodniej stronie nieba. Ich spotkanie będzie można obserwować na przełomie lutego i marca.