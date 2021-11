Kondory kalifornijskie mogą rozmnażać się bezpłciowo. Potwierdzono to po długich latach badań

czytaj dalej

Środa w pogodzie przyniesie dużo spokoju, miejscami jest nawet szansa na rozpogodzenia. Uwaga meteorologów jest skupiona jednak na tym, co czeka nas w czwartek. Do Polski z zachodu dotrze niż z ulewami, który bardzo popsuje aurę w części kraju. Miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Jak mówił na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, to będzie "jesienna pogoda w najgorszym wydaniu".