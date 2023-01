Komunikacja orangutanów rzuca światło na pochodzenie ludzkiej mowy

Z badania przeprowadzonego przez psychologa z University of Warwick w Wielkiej Brytanii wynika, że orangutany porozumiewają się ze sobą za pomocą nawoływań złożonych głównie z sekwencji spółgłoskowych. - Rodzi to pytanie o to, skąd się wzięły te wszystkie spółgłoski, które wchodzą w skład ludzkich języków - zastanawia się Adriano Lameira.

W odróżnieniu od afrykańskich kuzynów, takich jak goryle, bonobo czy szympansy, orangutany więcej czasu spędzają w koronach drzew. Różnią się też od swoich krewnych sposobem komunikowania się. Adriano Lameira, psycholog z University of Warwick w Wielkiej Brytanii pisze w artykule opublikowanym na łamach "Cell Press", że orangutany częściej wydają dźwięki oparte na spółgłoskach, w przeciwieństwie do zdominowanych przez samogłoski nawoływań małp z Afryki. Samogłoskowe nawoływania przejawiają też małpy nienależące do człekokształtnych. - Rodzi to pytanie o to, skąd się wzięły te wszystkie spółgłoski, które wchodzą w skład ludzkich języków -zastanawia się Adriano Lameira, który bada genezy języka.