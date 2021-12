Kometa Leonard. Miała być najjaśniejsza w tym roku, ale nie będzie. "Coś jest nie tak"

Kometę Leonard (C/2021 A1) odkrył astronom Gregory J. Leonard 3 stycznia 2021 roku w Mount Lemmon Infrared Observatory, znajdującym się około 27 kilometrów na północny wschód od Tucson w Arizonie. Wkrótce po tym pasjonaci nieba z niecierpliwością czekali na grudzień 2021 i styczeń 2022 roku, bowiem wtedy kosmiczny obiekt miał minąć najpierw Ziemię, a następnie Słońce. Jednak już pod koniec listopada zauważono coś dziwnego. Kometa powinna być coraz jaśniejsza w miarę zbliżania się do Słońca. Zamiast tego, wydaje się blednąć.

- To nie jest dobra wiadomość. Kometa powinna być coraz jaśniejsza - powiedział Quanzhi Ye, astronom z Uniwersytetu w Maryland. - Jeśli blednie to coś jest nie tak, ale na tym etapie nie wiemy dokładnie co - dodał.