"Brudna kula śnieżna", o średnicy jak z Warszawy do Łodzi, pędzi w stronę Słońca

Ogromna kometa - o średnicy około 130 kilometrów (to tyle co odległość dzieląca Łódź i Warszawę) zmierza w stronę Słońca z prędkością ponad 35 tysięcy kilometrów na godzinę. Pędzi do nas z samego krańca Układu Słonecznego, a badacze szacują, że najbliżej znajdzie się w 2031 roku. Na szczęście nie zbliży się do Słońca na dystans mniejszy niż 1,5 miliarda kilometrów (to więcej niż odległość dzielącą Ziemię i Saturna).