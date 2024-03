Do Słońca zbliża się kometa 12P/Pons-Brooks. Najbliżej naszej gwiazdy znajdzie się 21 kwietnia - odległość między obydwoma obiektami wyniesie wtedy zaledwie 70 procent drogi między Ziemią a Słońcem. Ciało niebieskie wpada w odwiedziny do naszych zakątków Układu Słonecznego co 71 lat.