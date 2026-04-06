Nauka

Kluczowy moment misji Artemis II. "Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"

Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
"Tak daleko nikt się nie zapuścił w kosmos"
Misja Artemis II trwa. Astronauci są coraz bliżej Księżyca i już za kilkanaście godzin zbliżą się do jego powierzchni. - Pobiją rekord ustanowiony przez załogę misji Apollo 13, bo polecą dalej niż oni - powiedział w poniedziałek na antenie TVN24 Hubert Kijek, reporter TVN24 BiS.

NASA podała, że kapsuła Orion weszła w poniedziałek w obszar oddziaływania grawitacyjnego Księżyca. Przed załogą jeden z kluczowych momentów misji - przelot w pobliżu naszego naturalnego satelity. W naszej strefie czasowej przypadnie on w nocy z poniedziałku na wtorek.

- W poniedziałek załoga rozpocznie przelot obok naszego naturalnego satelity. (...) Astronauci pobiją rekord ustanowiony przez załogę misji Apollo 13, bo polecą dalej niż oni, ponad czterysta tysięcy kilometrów. Tak daleko jeszcze nikt się nie zapuścił w kosmos - powiedział na antenie TVN24 Hubert Kijek, reporter TVN24 BiS.

Astronauci mają zbliżyć się do niewidocznej z Ziemi strony Księżyca na odległość około 6,5 tysiąca kilometrów. - Stracimy z nimi łączność na około 50 minut. W tym czasie oni będą fotografować Księżyc - opowiadał.

W czasie utraty łączności załoga skupi się na obserwacji powierzchni Srebrnego Globu, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch punktów - morza księżycowego Mare Orientale i leżącego tuż obok niego gigantycznego krateru Hertzsprung.

Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie

Misja Artemis II. Przelot dookoła Księżyca

Jak mówił na antenie Huber Kijek, astronauci testowali w poniedziałek skafandry. - Skafandry mają im pomóc, jakby coś złego wydarzyło się na statku. Wówczas mają je szybko założyć, a powietrza starczy im na sześć dni - tłumaczył reporter TVN24 BiS.

Dodał, że astronauci symulowali wiele procedur, między innymi też ubranie skafandrów do lądowania na Księżycu. - Wówczas okazało się, że dowódca misji miał problem, ponieważ zapięli go w krześle i nie mógł się z niego przez pół godziny odpiąć - opowiadał.

Astronauci testują podczas tej misji statek kosmiczny Orion. - Chcą sprawdzić, czy pojazd wytrzyma podroż kosmiczną, dlatego mają do wykonania mnóstwo procedur. To przygotowanie do lądowania na Księżycu za dwa lata - dodał Hubert Kijek.

Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Zdjęcie Księżyca wykonane czwartego dnia misji Artemis II
Anna Bruszewska
Burze w Polsce
Niebezpieczny lany poniedziałek. Ponad 1300 interwencji strażaków
Polska
Silny wiatr
Alert RCB w dwóch województwach
Polska
Flensburg
Szukali w lesie pisanek, spadło na nich drzewo. Nie żyją trzy osoby
Burza, nawałnica
Gdzie jest burza? Grzmi, pada krupa śnieżna
Polska
ventusky-rain-3h-20260406t0600-52n20e
Dwa fronty nad Polską. Tu pada deszcz
Prognoza
Silny wiatr
Uwaga na silny wiatr. IMGW wydał alarmy nawet drugiego stopnia
Prognoza
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Przed nami wietrzny i zimny śmigus-dyngus
Prognoza
Wyładowania atmosferyczne w Wielkanoc niedaleko Błonia na Mazowszu
Pioruny, grad i silny wiatr. Za nami niespokojna Wielkanoc
Polska
Deszcz, noc
Deszczowa, miejscami burzowa noc, w dzień chłodno
Prognoza
Piorun
Nad Polską grzmi, wieje, może padać grad
Polska
Deszcz ze śniegiem
To będzie trudny czas w pogodzie
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: zrobi się naprawdę zimno. Na jak długo?
Prognoza
Arizona
Został użądlony ponad sto razy. Walczy o życie
Christina Koc
Selfie z Ziemią i wielkie odliczanie
Nauka
Kura domowa, kury
Czy kura może być szczęśliwa? Biolożka odpowiada
Ciekawostki
Morskie Oko, 5.04.26
Sytuacja w Tatrach. Popularna droga do Morskiego Oka wciąż zamknięta
Polska
Burze w części kraju
Wiosenne burze. Sprawdź, gdzie może zagrzmieć
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi w Afganistanie
Kraj nękają katastrofy naturalne. Władze informują o kolejnych ofiarach
Pogoda na Wielkanoc
Słońce, deszcz, a nawet burza. Niedziela Wielkanocna będzie niespokojna
Prognoza
Plaza de la Malagueta w Maladze
Szykował byka do corridy. Nie żyje
Noc, chmury
Nocą miejscami pojawi się więcej chmur
Prognoza
Fairbanks, Alaska
Pięć miesięcy z ujemną temperaturą. Tak nie było od kilkudziesięciu lat
Lawiny, ostrzeżenie przed lawinami, ostrzeżenie lawinowe, Austria
Poszedł na narty. Zginął pod masą śniegu
Chmury burzowe, burza
Drastyczna zmiana temperatury, lokalne burze i niszczycielski wiatr. Pogoda na Wielkanoc
Prognoza
W niedzielę nad południem Norwegii ma ekstremalnie silnie wiać
Czerwony alert na Wielkanoc. "Skrajnie niebezpieczne" warunki
Victor Glover, Jeremy Hansen i Reid Wiseman pracują na pokładzie kapsuły Orion
Widzą Księżyc coraz lepiej. Emocje, jakich nie było podczas żadnej symulacji
Nauka
Dolina Pięciu Stawów pod śniegiem, 04.04.26
Lawiny mogą schodzić samoistnie. Aktualna sytuacja w polskich górach
Polska
Lasy namorzynowe na wybrzeżu wyspy Vanua Levu
Odkryli wyspę zbudowaną z owoców morza
Nauka
Cypr
Niebo zmętniało nad popularną wyspą
Zorza polarna, k. Lęborka (Pomorskie)
Świetliste filary pojawiły się nad Polską
Polska
