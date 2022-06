Ponad 14 procent światowej populacji mogło mieć boreliozę. Najwięcej przypadków w Europie Środkowej

czytaj dalej

Używane do mycia naczyń kuchenne gąbki to zdaniem naukowców wylęgarnia groźnych bakterii. Według ekspertów, w jednej gąbce może być więcej mikrobów, niż jest wszystkich ludzi na naszej planecie. Rozwiązaniem może być zastąpienie gąbek szczotkami, bowiem ich włosie wysycha, a to sprawia, że warunki do rozwoju niebezpiecznych bakterii nie są aż tak sprzyjające.