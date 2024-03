Dzień, w którym Arktyka straci prawie cały swój lód, może nastąpić już za kilka lat

Arktyka traci lód morski w niepokojącym tempie. W ciągu 17 ostatnich lat zanotowano 17 najniższych zasięgów letniej pokrywy lodowej. W 2023 roku wyniósł on 4,23 miliony kilometrów kwadratowych, co było szóstą najniższą wartością. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, już wkrótce zasięg letniej pokrywy lodowej może spaść do krytycznego poziomu. I to znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy.