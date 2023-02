Naukowcy: kawa z mlekiem może działać przeciwzapalnie

Czy filiżanka kawy z mlekiem może mieć działanie przeciwzapalne? Z badań przeprowadzonych przez duńskich naukowców wynika, że tak. Wyniki opublikowano na łamach "Journal of Agricultural and Food Chemistry".

Kawa jest bogatym źródłem przeciwutleniaczy z grupy polifenoli. Są to substancje o udowodnionym prozdrowotnym działaniu na organizm. Między innymi pomagają zmniejszyć stres oksydacyjny w organizmie i mają efekt przeciwzapalny. I choć jest to dość dobrze przebadana grupa związków, to jednak stosunkowo niewiele badań dotyczy tego, co dzieje się, gdy polifenole wchodzą w reakcje z innymi cząsteczkami pochodzącymi z żywności, którą spożywamy, na przykład z białkami.