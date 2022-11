Pozaziemskie minerały odkryte w meteorycie, który spadł na Somalię

Dwa pozaziemskie minerały zostały odkryte wewnątrz meteorytu El Ali z Somalii. Kanadyjskim naukowcom udało się zidentyfikować je w próbce jednej z największych kosmicznych skał, jakie kiedykolwiek odnaleziono. Zdaniem ekspertów mogą one zawierać ważne informacje dotyczące procesu powstawania asteroid.

W 2020 roku w pobliżu miasta El Ali w somalijskiej prowincji Hiran naukowcy odnaleźli ważący 15 ton meteoryt. Szybko okazało się, że to jedna z największych kosmicznych skał, jakie do tej pory udało nam się skatalogować. Meteoryt El Ali okazał się jednak intrygujący nie tylko ze względu na swoją masę. Analiza przeprowadzona przez kanadyjskich naukowców wskazała, że kryje on w sobie prawdziwie pozaziemski sekret.