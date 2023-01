Toksyczny związek w ciałach orek. "Nie możemy czekać z ochroną tego gatunku"

W organizmach orek żyjących u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej znaleziono alarmująco wysokie stężenie związków nazywanych 4NP, pochodnych nonylofenoli. Tę toksyczną substancję, używaną na przykład do produkcji papieru toaletowego, wykryto u 12 osobników. Zdaniem kanadyjskich naukowców, obecność tego związku może spowodować, że populacja tych ssaków morskich się zmniejszy.

Naukowcy z Kanady opublikowali w piątek w czasopiśmie "Environmental Science & Technology" badanie, z którego wynika, że stężenie związków nazywanych 4NP, pochodnych nonylofenoli, jest bardzo wysokie u orek żyjących u wybrzeży Kolumbii Brytyjskiej (prowincji Kanady). Tę toksyczną substancję, używaną na przykład do produkcji papieru toaletowego, znaleziono u 12 osobników, które poddano sekcji zwłok w latach 2006-2018.

4NP to skrót od związku nazywanego 1-nonylo-4-fenol. To substancja, która poprzez ścieki komunalne dostaje się do środowiska wodnego. Bardzo powoli ulega rozkładowi.

Biomagnifikacja

Orki (Orcinus orca) znajdują się na szczycie łańcucha pokarmowego. To oznacza, że są drapieżnikami, zjadają mniejsze od siebie organizmy, w których gromadzą się toksyny. Proces kumulacji szkodliwych związków, który następuje u tych czarno-białych morskich ssaków, nazywa się biomagnifikacją. To właśnie czyni orki jednymi z najbardziej zanieczyszczonych waleni na świecie. Szkodliwe dla nich związki odkładają się w narządach wewnętrznych, a także tkance tłuszczowej.

W ramach badań kanadyjscy naukowcy pobrali próbki mięśni szkieletowych i wątroby podczas sekcji od osobników żyjących wzdłuż południowo-zachodniego wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej. Orki tam występujące należą do typu orek osiadłych (ang. resident killer whales), a z racji, że żyją na południu, ich angielska nazwa to southern resident killer whales. Osobniki te są rybożerne, nie udają się na dalekie wędrówki, do czego nawiązuje ich nazwa.

- Te badania to sygnał ostrzegawczy. Populacja orek southern resident killer whales jest zagrożona, może się okazać, że zanieczyszczenia przyczyniają się do zmniejszenia ich populacji. Nie możemy czekać z ochroną tego gatunku - powiedział doktor Juan José Alava, biolog z University of British Columbia, jeden z autorów badania.

Orki z Kolumbii Brytyjskiej (zdjęcie poglądowe) Shutterstock

Jak zauważył ekspert, wysokie stężenie poziom 4NP w organizmie orek może wpływać na ich układ nerwowy i funkcje poznawcze, jak również wpływać na poziom hormonów. Może też sprawić, że walenie staną się bardziej podatne na choroby. Ponadto z badań wynika, że zanieczyszczenia są przekazywane z matki na płód.

Typy orek

Orki można podzielić na trzy podstawowe grupy: orki osiadłe (resident killer whales), orki wędrujące (transient killer whale) i orki otwartych wód oceanicznych (offshore killer whale).

Orka (zdjęcie poglądowe) Shutterstock

Autor:anw

Źródło: The Guardian, tvnmeteo.pl