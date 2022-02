Prawie 18-metrowa "ściana wody". Fala u wybrzeży Kanady

Fala wyjątkowa (ang. rogue wave ) jest co najmniej dwukrotnie wyższa od otaczających ją fal. Występuje rzadko, a badacze dopiero w ciągu ostatnich kilku dekad potwierdzili prawdziwość tego zjawiska. Pojawia się często niespodziewanie i nadchodzi z innych kierunków niż wiatr i reszta fal.

Jak powstają? Fale przemieszczają się po oceanach w różnych kierunkach i z różną prędkością. Kiedy dochodzi do ich zetknięcia, wzmacniają się, co może prowadzić do powstania jednej ogromnej fali.