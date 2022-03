Już 100 gramów żurawiny dziennie może korzystnie wpłynąć na nasze serce

Badanie kliniczne opisane na łamach magazynu "Food & Function" wskazuje na prosty sposób, który można dodać do repertuaru metod dbania o serce i tętnice. W opisanym projekcie wzięło udział 45 zdrowych mężczyzn, którzy przez miesiąc spożywali dziewięć gramów proszku z żurawin, co odpowiadało 100 gramom całych owoców, lub przyjmowali placebo.

Ochotnicy, którzy jedli żurawinowy proszek, doświadczyli znaczącej poprawy rozszerzalności tętnic (ang. flow-mediated dilatation - FMD), która wskazuje na stan układu krwionośnego. W ich organizmach można też było wykryć więcej korzystnych dla naczyń substancji. Co więcej, doraźną poprawę FMD zanotowano już po dwóch godzinach od podania pierwszej porcji proszku.

- Zwiększenie stężenia polifenoli i ich metabolitów we krwi oraz związana z tym poprawa rozszerzalności naczyń po spożyciu żurawiny pokazuje na znaczenie tych owoców dla zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym. Poprawa ta następowała po spożyciu ilości, którą można konsumować codziennie. Z punktu widzenia ochrony przed chorobami układu krążenia w ogólnej populacji, czyni to żurawinę ważnym owocem - mówiła doktor Ana Rodriguez-Mateos z King’s College London.

Jedzmy owoce i warzywa

Badacze podkreślają, że konsumpcja warzyw i owoców to jeden z modyfikowalnych czynników wpływających na stan układu sercowo-naczyniowego. Kolejne dowody wskazują np. na znaczenie zawartych w owocach jagodowych związków zwanych polifenolami. Żurawiny obfitują dodatkowo w szczególnie korzystne proantocyjanidyny.

- Nasze wyniki dostarczają solidnych dowodów na to, że żurawiny mogą znacząco, pozytywnie oddziaływać na zdrowie naczyniowe u osób z niskim ryzykiem chorób układu krążenia. Badanie to wskazuje dodatkowo, że specyficzne, obecne we krwi metabolity pojawiające się po spożyciu żurawiny wiążą się z zauważonymi efektami - podkreślił dr Christian Heiss z Uniwersytetu Surrey.