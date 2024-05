Jest szansa na powrót zorzy polarnej do Polski. Wiemy, kiedy się jej spodziewać

Słońce wykonuje pełen obrót dookoła własnej osi w 27 ziemskich dni, co oznacza, że AR3664 na pewien czas zniknął nam z oczu. Nie oznacza to jednak, że zebrało mu się na lenistwo - 20 maja wyemitował najsilniejszy jak do tej pory rozbłysk klasy X12, zaobserwowany przez sondę Solar Orbiter. Teraz gigantyczna plama na Słońcu znów powoli zwraca się w stronę Ziemi.

Kiedy spojrzeć w niebo?

Co istotne, AR3664 będzie zwrócony w stronę Ziemi w momencie, gdy Księżyc jest bardzo blisko nowiu - dojdzie do niego w czwartek 6 czerwca. Oznacza to, że w obserwacjach nie będzie przeszkadzało odbite światło Księżyca. Warto zachować czujność także kilka nocy przed i po tej dacie, ponieważ przy odrobinie szczęścia czeka nas kilkudniowy spektakl. Oczywiście aktywność regionu AR3664 jest wysoce nieregularna. Może się okazać, że nie wyemituje on wystarczająco silnego rozbłysku, by wywołać zorze polarne widoczne w Polsce.