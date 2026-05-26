"Jest malutka i niebieska". Oto ośmiornica, której dotąd nie znaliśmy

Archipelag Galapagos, nazywany także Wyspami Żółwimi, położony jest na Oceanie Spokojnym i słynie z unikatowej fauny. Na wyspach żyją między innymi olbrzymie żółwie słoniowe, legwany morskie czy iguany lądowe. Naukowcy dodali do listy wyjątkowych zwierząt ośmiornicę, którą znaleziono w głębokich wodach otaczających wyspy.

Przypadkiem odkryli nowy gatunek

Ośmiornica, wielkości piłki golfowej, została po raz pierwszy zauważona podczas ekspedycji głębinowej, w jaką udał się statek badawczy E/V Nautilus W 2015 roku. Misja została przeprowadzona we współpracy z Fundacją Karola Darwina (CDF) i Dyrekcją Parku Narodowego Galapagos. Naukowcy wykorzystali zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV) do zbadania dna morskiego w pobliżu wyspy Darwina, położonej na północnym krańcu archipelagu Galapagos.

Gdy na głębokości około 1800 metrów trwało badanie jednej z gór, nagle oczom naukowców ukazało się ciekawe stworzenie. Była to ośmiornica poruszająca się po dnie. - Jest malutka i niebieska! - zachwycali się głowonogiem członkowie ekspedycji.

"Od razu wiedziałam, że to coś naprawdę wyjątkowego"

Naukowcy zabrali ośmiornicę do Stacji Badawczej im. Karola Darwina. Nie przypominała żadnego znanego gatunku, dlatego skontaktowali się z ekspertką Janet Voight. - Od razu wiedziałam, że to coś naprawdę wyjątkowego - powiedziała Voight, która pracuje w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago. - Nigdy czegoś takiego nie widziałam - dodała.

Okaz został starannie zakonserwowany w alkoholu i formalinie przed wysłaniem z Galapagos do Chicago, gdzie pracowała Voight. Identyfikacja nowego gatunku ośmiornicy wymagała od naukowców przeprowadzenia sekcji i dokładnego zbadania poszczególnych części ciała. Naukowcy stanęli jednak przed poważnym wyzwaniem, ponieważ dysponowali tylko jednym okazem.

- Opisując nowy gatunek ośmiornicy, trzeba przyjrzeć się wszystkim jej częściom (...). Aby je zobaczyć, trzeba rozciąć okaz. Mieliśmy tylko jeden, więc nie chciałam go zniszczyć - mówiła Voight. Dlatego do badania głowonoga wykorzystano tomografię komputerową. Skany pozwoliły naukowcom oficjalnie sklasyfikować ośmiornicę jako nowy gatunek. Nazwano go Microeledone galapagensis i właśnie opisano w czasopiśmie naukowym "Zootaxa".

"Zafascynowała nas"

- Kiedy przeglądaliśmy dziesiątki okazów zebranych podczas wyprawy, ta malutka, błękitna ośmiornica nas zafascynowała - powiedziała Salome Buglass, morska badaczka z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, współautorka artykułu. - Było w niej coś niezwykłego, więc zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć odpowiednią osobę, która pomoże nam zidentyfikować ten okaz. Dostarczenie go do Janet było długim procesem, ale chętnie go powtórzę, jeśli pozwoli nam to choć trochę lepiej poznać najcenniejsze części naszego oceanu - dodała.