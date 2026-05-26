Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Jest malutka i niebieska". Oto ośmiornica, której dotąd nie znaliśmy

|
Ośmiornica
W rejonie Wysp Galapagos odkryto nowy gatunek ośmiornicy
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Naukowcy opisali nowy gatunek ośmiornicy, którą znaleziono u wybrzeży Galapagos. Stworzenie, wielkości piłki golfowej, zaskoczyło badaczy podczas jednej z ekspedycji.

Archipelag Galapagos, nazywany także Wyspami Żółwimi, położony jest na Oceanie Spokojnym i słynie z unikatowej fauny. Na wyspach żyją między innymi olbrzymie żółwie słoniowe, legwany morskie czy iguany lądowe. Naukowcy dodali do listy wyjątkowych zwierząt ośmiornicę, którą znaleziono w głębokich wodach otaczających wyspy.

Przypadkiem odkryli nowy gatunek

Ośmiornica, wielkości piłki golfowej, została po raz pierwszy zauważona podczas ekspedycji głębinowej, w jaką udał się statek badawczy E/V Nautilus W 2015 roku. Misja została przeprowadzona we współpracy z Fundacją Karola Darwina (CDF) i Dyrekcją Parku Narodowego Galapagos. Naukowcy wykorzystali zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV) do zbadania dna morskiego w pobliżu wyspy Darwina, położonej na północnym krańcu archipelagu Galapagos.

Gdy na głębokości około 1800 metrów trwało badanie jednej z gór, nagle oczom naukowców ukazało się ciekawe stworzenie. Była to ośmiornica poruszająca się po dnie. - Jest malutka i niebieska! - zachwycali się głowonogiem członkowie ekspedycji.

Ośmiornica
Ośmiornica
Źródło zdjęcia: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

"Od razu wiedziałam, że to coś naprawdę wyjątkowego"

Naukowcy zabrali ośmiornicę do Stacji Badawczej im. Karola Darwina. Nie przypominała żadnego znanego gatunku, dlatego skontaktowali się z ekspertką Janet Voight. - Od razu wiedziałam, że to coś naprawdę wyjątkowego - powiedziała Voight, która pracuje w Muzeum Historii Naturalnej w Chicago. - Nigdy czegoś takiego nie widziałam - dodała.

Okaz został starannie zakonserwowany w alkoholu i formalinie przed wysłaniem z Galapagos do Chicago, gdzie pracowała Voight. Identyfikacja nowego gatunku ośmiornicy wymagała od naukowców przeprowadzenia sekcji i dokładnego zbadania poszczególnych części ciała. Naukowcy stanęli jednak przed poważnym wyzwaniem, ponieważ dysponowali tylko jednym okazem.

- Opisując nowy gatunek ośmiornicy, trzeba przyjrzeć się wszystkim jej częściom (...). Aby je zobaczyć, trzeba rozciąć okaz. Mieliśmy tylko jeden, więc nie chciałam go zniszczyć - mówiła Voight. Dlatego do badania głowonoga wykorzystano tomografię komputerową. Skany pozwoliły naukowcom oficjalnie sklasyfikować ośmiornicę jako nowy gatunek. Nazwano go Microeledone galapagensis i właśnie opisano w czasopiśmie naukowym "Zootaxa".

"Zafascynowała nas"

- Kiedy przeglądaliśmy dziesiątki okazów zebranych podczas wyprawy, ta malutka, błękitna ośmiornica nas zafascynowała - powiedziała Salome Buglass, morska badaczka z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, współautorka artykułu. - Było w niej coś niezwykłego, więc zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby znaleźć odpowiednią osobę, która pomoże nam zidentyfikować ten okaz. Dostarczenie go do Janet było długim procesem, ale chętnie go powtórzę, jeśli pozwoli nam to choć trochę lepiej poznać najcenniejsze części naszego oceanu - dodała.

Źródło: Science Dail, CBS News, Zootaxa
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
pc
Jest dumną Ślązaczką, spełniła marzenie. "Trzeba uważać, o co się prosi Boga"
Piotr Jacoń
45 min
pc
"Brutalnie i wprost". Tak do Wojtyły pisała tylko ona
Tajemnica korespondencji
57 min
pc
"Myślałam: niech mi ktoś da zastrzyk, żebym przestała cierpieć"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
Morza i oceany
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
EN_01134058_0007
Są wnioski o areszt w sprawie fałszywych alarmów
Robert Zieliński, Maciej Duda
Donald Trump
Trump poinformował o swoim stanie zdrowia
TVN24
shutterstock_1027730443
"Pierwszy krok". Iran znosi rekordową blokadę
BIZNES
Korea Starbucks Protest
Klienci tłuką kubki, podpalają logo firmy. Miliarder próbuje ratować sytuację
TVN24
Konkret_nie ruszać Automat kaucyjny do zwrotu butelek
"Fiskus idzie po butelki". Ministerstwo wyjaśnia
Zuzanna Karczewska
Rafał Trzaskowski
Rafał Trzaskowski ujawnił swój majątek
WARSZAWA
Lotnisko w Tampie
Zielona karta po nowemu. Rozporządzenie Trumpa "wywraca wszystko do góry nogami"
BIZNES
Maja Mecan i Badoes
"Wszyscy trzymamy kciuki". Nowe informacje w sprawie 11-letniej Mai
TVN24
shutterstock_2117281391
Ponad pół miliarda w Eurojakcpot. Kumulacja rozbita
BIZNES
Pożar hotelu w Maladze
Pożar w hotelu. "Wybiegliśmy tak, jak staliśmy"
TVN24
Sylwester Suszek zaginął w 2022 roku.
"Formuła się wyczerpała". Zmiana w śledztwie w sprawie Sylwestra Suszka
Zespół autorów
Bartłomiej CiepielewskiJoanna Rubin-SobolewskaMichał Fuja
Ciężarówka na boku na trasie S8
Przewrócona ciężarówka zablokowała drogę do Warszawy. "Kabina całkowicie zmiażdżona"
WARSZAWA
Kopuła ciepła nad Europą
Kopuła ciepła nas oszczędziła. "Mielibyśmy tutaj piekło"
Prognoza
Warszawa, Tomasz Sakiewicz w prokuraturze
Wtargnięcie do siedziby PK. Żurek powołał zespół, Korneluk wysłał pismo
Maciej Duda
Wyrok dla Meksykanów za produkowanie narkotyków
Narkotykowe laboratorium w podlaskiej wsi. Meksykanie skazani
TVN24
shutterstock_2733893905
Sztuczna inteligencja rozbiera dzieci. Alarmujące wyniki raportu
Katarzyna Górniak, Bartłomiej Ciepielewski
Karol Nawrocki w dniu zaprzysiężenia na prezydenta. W tle Ryszard Terlecki, Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak
"Kotłuje się tam". Mamy "kłótnię w prawicowej rodzinie"
FAKTY PO FAKTACH
System Patriot
"Wiele się zmieniło". Tomczyk o zgodzie USA na produkcję rakiet
TVN24
Noc, opady, deszcz, droga
Noc przyniesie chmury i deszcz
Prognoza
Jitra, Malezja osoba w szkole Jitra Kebangsaan, u której stwierdzono pozytywny wynik testu na COVID-19
Pacjenci uciekli ze szpitala, jeden jest zakażony ebolą
TVN24
Donald Tusk
Stopnie zagrożenia na terenie całego kraju. Jest decyzja premiera
BIZNES
26 2000 kropka gosc-0073
"Przekraczamy granice absurdu". Siemoniak o narracji PiS
TVN24
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ambasador Rosji w MSZ. "Zdecydowane wezwanie"
TVN24
Młoda samica delfina zwyczajnego osiedliła się u wybrzeży miasta Saint-Jean-de-Luz we Francji
Została wykluczona ze stada, szuka kontaktu z ludźmi. Eksperci są zaniepokojeni
Świat
Obciążenie atmosfery pyłem w nocy 27.05
Na autach i parapetach może pojawić się żółty osad
Polska
shutterstock_2692002571
Magyar likwiduje urząd, który "służył interesom Rosji". Powołał go Orban
TVN24
Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
"Nigdy czegoś takiego nie widziałem". Bezprecedensowa gala
TVN24
Maja Chwalińska w Roland Garros
Sensacja w Paryżu. Chwalińska rozbiła mistrzynię olimpijską
EUROSPORT
imageTitle
Zrobiła to po raz kolejny. Zjawiskowa kreacja Naomi Osaki
EUROSPORT
imageTitle
Nie tylko Robert Lewandowski. Kolejna legenda żegna się z Barceloną
EUROSPORT
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom