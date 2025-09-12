Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Jest duża szansa na to, że zobaczymy eksplozję pierwotnej czarnej dziury

Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Znaleziono nową czarną dziurę najbliższą Ziemi
Źródło: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/N. Bartmann
Już wkrótce możemy zaobserwować eksplozję pierwotnej czarnej dziury. Wyliczenia naukowców z Uniwersytetu Massachusetts pokazują, że istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że dojdzie do niego w ciągu dekady. Badacze podkreślili, że to teoretyczne zjawisko może być obserwowane za pomocą obecnie wykorzystywanych teleskopów.

Czarne dziury powstają na koniec życia niektórych gwiazd - poprzez zapadnięcie się gwiazdy w trakcie wybuchu supernowej - i są one raczej stabilne. W 1970 roku fizyk Stephen Hawking wskazał jednak, że może istnieć inny rodzaj czarnych dziur, zwanych pierwotnymi (ang. primordial black hole, PBH). Obiekty te miały utworzyć się tuż po Wielkim Wybuchu, ale nigdy ich nie zaobserwowano. Jak wynika z badania opublikowanego na łamach "Physical Review Letters", być może już wkrótce będziemy mieli szansę na znalezienie dowodu na ich istnienie.

Ciemne elektrony

Hipoteza "wybuchu czarnej dziury" opiera się na obserwacji, że wszystkie czarne dziury posiadają temperaturę i mogą powoli emitować cząstki w procesie znanym jako promieniowanie Hawkinga. Im gorętszy obiekt, tym więcej cząstek będzie emitować, co doprowadzi do sprzężenia - gdy obiekty stracą masę, staną się gorętsze i wyemitują więcej promieniowania. Ostatecznie może to doprowadzić do eksplozji. PBH mają być znacznie lżejsze niż dziury gwiazdowe. W praktyce oznacza, że tylko one mogą stracić wystarczająco dużo masy, by wybuchnąć za naszego życia - dziury gwiazdowe po prostu nie miały jeszcze na to szansy.

- Wiemy, jak obserwować promieniowanie Hawkinga. Możemy je dostrzec za pomocą naszych obecnych teleskopów - wyjaśnił Joaquim Iguaz Juan z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst, współautor badania. - A ponieważ jedyne czarne dziury, które mogą eksplodować w najbliższej przyszłości, to właśnie PBH, będziemy wiedzieć, że jeśli zobaczymy promieniowanie Hawkinga, to pochodzi ono z eksplodującej pierwotnej czarnej dziury.

Chociaż fizycy od czasów Hawkinga uważali, że szanse na zaobserwowanie eksplodującej PBH są znikome, grupa naukowców postanowiła przyjrzeć się temu problemowi. W tym celu skonstruowali oni model "ciemnej elektrodynamiki kwantowej", oparty na znanych nam oddziaływaniach elektrycznych, ale z dodatkiem bardzo ciężkiej, hipotetycznej wersji elektronu, który nazwano "ciemnym elektronem". Czarne dziury nie mają ładunku elektrycznego, zwykle zakłada się więc, iż pierwotne czarne dziury również są obojętne elektrycznie.

- My wyszliśmy z innego założenia - przekazał Michael Baker z Uniwersytetu Massachusetts w Amherst, główny autor badania. - Wykazaliśmy, że jeśli pierwotna czarna dziura powstaje z niewielkim ciemnym ładunkiem elektrycznym, powinna ona ulec tymczasowej stabilizacji, zanim ostatecznie eksploduje.

Czarna dziura
Czarna dziura
Źródło: PAP

Dość wysokie prawdopodobieństwo

Po analizie dostępnych danych eksperymentalnych oszacowano, iż potencjalnie da się obserwować jedną eksplozję pierwotnej czarnej dziury co 10 lat, a nie co 100 tysięcy lat, jak do tej pory przypuszczano.

- Nie twierdzimy, że na pewno stanie się to w tej dekadzie, ale istnieje 90-procentowe prawdopodobieństwo, że tak się stanie - tłumaczył Baker. - Dysponujemy już technologią umożliwiającą obserwację tych wybuchów, dlatego powinniśmy być gotowi.

Gdyby udało się zaobserwować takie zjawisko, byłaby to pierwsza w historii bezpośrednia obserwacja promieniowania Hawkinga, a także pierwsza obserwacja pierwotnej czarnej dziury. Ponadto podczas wybuchu moglibyśmy zaobserwować pełen zestaw cząstek subatomowych, w tym tych nieznanych nauce. Katalog ten w końcu odpowiedziałby na jedno z najstarszych pytań ludzkości: skąd wzięło się wszystko, co istnieje?

- Coś takiego mogłoby zrewolucjonizować fizykę i pomóc nam przepisać na nowo historię Wszechświata - dodał Juan.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, University of Massachusetts

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NaukaKosmosFizyka
Czytaj także:
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Dziś Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Silne opady deszczu
Burze i ulewy. Czekają nas dni z trudną pogodą
Prognoza
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Ciekawostki
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
Zrzut ekranu 2025-09-11 o 07
Leje. Miejscami spadło dwa razy więcej deszczu niż w całym wrześniu
Polska
Deszcz
Deszcz, do 23 stopni i niekorzystny biomet
Prognoza
AdobeStock_176984252
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"
Ciekawostki
Zalana ulica
Deszczowy front przemierzy kraj. Pogoda na jutro
Prognoza
Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie
Życie na Marsie? Znaleziono "jeden z najlepszych dotychczas dowodów"
Nauka
Powódź w prowincji Sindh w Pakistanie
1,6 miliona osób zagrożonych powodzią
Świat
majorka
Wiało tak, że oderwało balustradę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica