Jego grzbiet przypominał żagiel. Odkryto nowy gatunek dinozaura

Brytyjscy naukowcy odkryli nowy gatunek dinozaura. Skamieniałości sprzed 125 milionów lat wskazują, że zwierzę wyróżniało się wyjątkowo długimi, kolczastymi wyrostkami na grzbiecie i ogonie, przypominającymi żagiel.

Na wyspie Wight położonej u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii odkryto nowy gatunek dinozaura - Istiorachis macaruthurae. Żył on około 125 milionów lat temu w końcowym okresie kredy. O znalezisku poinformował dr Jeremy Lockwood z Uniwersytetu w Portsmouth oraz Muzeum Historii Naturalnej.

Ekstrawagancja ponad praktyczność

Cechą charakterystyczną nowo odkrytego gatunku są długie, kolczaste wyrostki biegnące wzdłuż grzbietu i ogona. Ich struktura przypominała żagiel. Dlatego pierwszy człon nazwy dinozaura to właśnie "istorachis", co oznacza po grecku grzbiet żagla. Drugi człon nazwy - macaruthurae - upamiętnia Ellen MacArthur, słynną brytyjską żeglarkę pochodzącą właśnie z wyspy Wight, która w 2005 roku samotnie okrążyła świat żaglówką bez zawijania do portu, ustanawiając tym samym rekord świata.

Istiorachis macaruthurae - dinozaur sprzed 125 milionów lat

Początkowo sądzono, że odkryte szczątki należą do jednego z już znanych gatunków dinozaurów, które kiedyś zamieszkiwały wyspę Wight. Jednak szczegółowe analizy wykazały, że skamieniałość wyróżnia się unikalnymi cechami - zwłaszcza wyjątkowo długimi kolcami grzbietowymi, niespotykanymi u innych znanych krewnych tego dinozaura. Dr Jeremy Lockwood zaznaczył, że "ewolucja czasami zdaje się faworyzować ekstrawagancję ponad praktyczność".

Jaka była rola grzbietowego "żagla"?

Dokładne przeznaczenie kolców pozostaje nieznane i wciąż budzi wiele dyskusji wśród naukowców. Przypuszcza się, że mogły one pełnić funkcję termoregulacyjną lub służyć jako magazyn tłuszczu. Dr Jeremy Lockwood skłania się jednak ku teorii, że ich głównym zadaniem była rola reprezentacyjna - grzbietowy "żagiel" mógł pomagać samcom w przyciąganiu partnerki lub odstraszaniu rywali.

Odkrycie nowego gatunku dinozaura nie tylko poszerza naszą wiedzę o różnorodności prehistorycznego życia na wyspie Wight, lecz także dostarcza nowych informacji na temat ekstrawaganckich strategii ewolucyjnych, jakie wykształciły się w świecie dinozaurów.

Autorka/Autor:jzb

Źródło: PAP