"Księżycowy snajper" odzyskał moc

SLIM, precyzyjny lądownik księżycowy, odzyskał zasilanie. Japońskiej Agencji Eksploracji Aerokosmicznej udało się przywrócić komunikację z urządzeniem ponad tydzień po jego lądowaniu. Pojazd wznowił obserwacje naukowe, chociaż inżynierowie zauważyli, że już wkrótce mogą się one zakończyć.

Japoński statek kosmiczny Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) wylądował na powierzchni Księżyca ponad tydzień temu. Głównym celem jego misji było udowodnienie, że precyzyjne lądowanie na Srebrnym Globie jest możliwe, jednak nie obyło się bez problemów. Podczas zniżania łazik przekręcił się w sposób, który uniemożliwiał mu korzystanie z paneli solarnych do podtrzymywania zasilania. Japońska Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (JAXA) tymczasowo wprowadziła sprzęt w stan uśpienia, mając nadzieję, że uda się go "rozbudzić" gdy promienie słoneczne zaczną padać na Księżyc z drugiej strony.