Japończyków czeka dziś "20 minut grozy"

Sonda Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) zaprojektowana przez Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) zbliża się do Księżyca. Urządzenie rozpocznie 20-minutową fazę lądowania w piątek tuż po godzinie 16 czasu środkowoeuropejskiego (w Japonii będzie to już sobota), próbując wylądować na zaledwie stumetrowym skrawku zbocza krateru Shioli, leżącego na południe od równika naszego naturalnego satelity.