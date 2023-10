Jak zapachy mogą wpływać na postrzeganie kolorów?

- Pokazujemy, że obecność różnych zapachów wpływa na to, jak ludzie postrzegają kolor - powiedział główny autor badania doktor Ryan Ward, wykładowca na John Moores University w Liverpoolu w Wielkiej Brytanii. Artykuł na ten temat ukazał się na początku października na łamach "Frontiers in Psychology".

Zapach i węch. Jak mogą wpływać na siebie?

Jak wyglądały badania? Ward i jego zespół badali siłę skojarzeń pomiędzy zapachem a kolorem w przypadku 24 dorosłych kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 57 lat. Uczestnicy eksperymentów siedzieli przed ekranem w pomieszczeniu wolnym od niepożądanych bodźców zmysłowych. Nie używali dezodorantów ani perfum. Żaden nie zgłosił, że jest daltonistą czy też ma zaburzenia węchu. Aby wstępnie usunąć zapachy z otoczenia, włączano oczyszczacz powietrza na cztery minuty. Następnie do pomieszczenia za pomocą dyfuzora ultradźwiękowego przez pięć minut emitowany był wybrany losowo jeden z sześciu zapachów (karmel, wiśnia, kawa, cytryna i mięta oraz bezwonna woda jako "zapach kontrolny"). - W poprzednim badaniu wykazaliśmy, że zapach karmelu często skojarzy się z ciemnobrązowym i żółtym, podobnie jak kawa z ciemnobrązowym i czerwonym, wiśniowy z różowym, czerwonym i fioletowym, miętowy z zielonym i niebieskim oraz cytrynowy z żółtym, zielonym i różowym - wyjaśnił Ward. Uczestnikom pokazywano na ekranie kwadrat wypełniony losowym kolorem (z nieskończonego zakresu) i proszono o ręczne ustawienie dwóch suwaków - jednego dla kolorów od żółtego do niebieskiego i drugiego - od zielonego do czerwonego - aby zmienić kolor kwadratu na neutralny.