Jak przygotować się do lotu na orbitę? Sławosz Uznański w centrum szkoleniowym

Jesteśmy świadkami nowej ery kosmicznej. Księżyc, Mars czy hotele na orbicie - kosmos jeszcze nigdy nie był tak blisko, zwłaszcza dla krajów z drugiej ligi kosmicznej. Ich przedstawiciele, tacy jak Szwecja, Węgry czy Polska, dołączyli niedawno do europejskiego korpusu astronautów. Centrum szkoleniowe w Kolonii odwiedził z kamerą reporter TVN24 BIS - Hubert Kijek, aby pokazać, jak ludzie przygotowują się do misji kosmicznych.

Polacy w kosmosie?

Co zyskamy my, Polacy, dzięki uczestnictwu w misji kosmicznej? Jak przyznał Uznański, "troszeczkę inspiracji, będziemy patrzeć w jednym kierunku". - Może doprowadzi to do pewnego dialogu społecznego wokół edukacji i zwykłego połączenia ludzi po to, żeby mieć wspólny temat - dodał.