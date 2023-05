Jak przebiegają burze na Jowiszu? Całkiem podobnie do tych na Ziemi

Na Jowiszu może być podobnie

Badacze odkryli, że pioruny mają tendencję do pulsowania przez chmury w sposób podobny do piorunów na Ziemi, czyli w odstępach około jednej milisekundy. Co więcej, pioruny przechodzą przez chmury z prędkością, która również jest podobna do tej osiąganej przez ich ziemskie odpowiedniki. Badacze wskazują, że kolejnym podobieństwem jest sposób, w jaki pioruny rozgałęziają się i rozciągają.