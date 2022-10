Jak powstał Księżyc? Superkomputer podsunął kolejny pomysł

Nowe analizy superkomputera rzucają więcej światła na powstanie naszego naturalnego satelity. Wyniki sugerują między innymi, że Księżyc mógł ukształtować się dużo szybciej niż się zakłada. Artykuł na ten temat ukazał się w czasopiśmie naukowym "The Astrophysical Journal Letters".

Teza, według której Księżyc mógł powstać w wyniku zderzenia Ziemi z Theią - hipotetyczną planetą o wielkości Marsa - znana jest astronomom już od połowy lat 70. XX wieku. Ta potencjalna kolizja miałaby przyczynić się do powstania ogromnej ilości gruzu, z którego nasz satelita formowałby się przez tysiące lat.

Od tytanki ze starożytnej Grecji

Pierwsze wskazówki dotyczące powstania Księżyca pojawiły się w lipcu 1969 roku, po powrocie astronautów, którzy spacerowali po powierzchni satelity. Dzięki misji Apollo 11 na Ziemię dotarło ponad 21 kilogramów skał i pyłu z Księżyca. Próbki datowane były na około 4,5 miliarda lat, dzięki czemu naukowcy wysnuli wniosek, że satelita mógł powstać około 150 milionów lat po ukształtowaniu się Układu Słonecznego. Inna hipoteza mówi o tym, że podobieństwo składu skał z Księżyca i Ziemi, a także orbit i synchronizacji obu obiektów, sugeruje, że satelita pojawił się przez gwałtowne zderzenie Ziemi z Theią. Wtedy to hipotetyczna planeta rozbiła się na miliony kawałków, a gruz, rozgrzane skały i gaz powoli łączyły się w kulę, która potem stygła przez miliony lat.

Z Ziemi i innej planety

Kwestia powstania Księżyca zastanawia badaczy. Jeśli jest on faktycznie zbudowany tylko z fragmentów Thei, dlaczego wiele jego skał jest podobnych do tych, które znajdujemy na Ziemi? Zdaniem niektórych Księżyc powstał z ziemskiego gruzu, który oderwał się w chwili zderzenia, ale i ta koncepcja budzi wiele wątpliwości. Jedną z nich jest choćby to, że pewne modele sugerują, iż Księżyc powstały z fragmentów Ziemi miałby zupełnie inną orbitę.