Jądro Ziemi może mieć inny skład, niż przypuszczali naukowcy

- Stwierdziliśmy, że wodór, tlen i węgiel w ściśle zbitym żelazie przechodzą w stan superjonowy w warunkach panujących w wewnętrznym jądrze. Wykazują wysokie współczynniki dyfuzji, tak jak w przypadku cieczy - przekazali naukowcy w swojej pracy. - To sugeruje, że wewnętrzne jądro może znajdować się w stanie superjonowym, a nie w stanie stałym - dodali.

W ciągłym ruchu

Jądro planety podlega bardzo wysokiemu ciśnieniu i temperaturze, ale jego zawartość od zawsze jest przedmiotem spekulacji - zarówno naukowców, jak i autorów fantastyki naukowej. Prowadzone od lat 50. ubiegłego wieku postępy w badaniach fal sejsmicznych (generowanych przez trzęsienia ziemi), które przechodzą przez jądro, pozwoliły badaczom na dokładniejsze określenie, co może znajdować się w sercu naszej planety. Jednak do tej pory ten obraz nie jest jednoznaczny.

W 2021 roku przeprowadzono badania dotyczące tego, jak fala sejsmiczna zwana falą ścinającą (lub "s") przemieszcza się we wnętrzu naszej planety. Ujawniły one, że wewnętrzne jądro Ziemi nie jest litym żelazem, jak kiedyś sądzono, ale składa się z różnych stanów "mulistego" materiału ze stopu atomów żelaza i lżejszych pierwiastków, takich jak tlen lub węgiel.

Naukowcy nie byli do końca pewni, z czego składa się ta mieszanina. Dotarcie do jądra Ziemi za pomocą sondy jest niemożliwe, dlatego w nowym badaniu naukowcy posłużyli się symulacją - kompilacją danych sejsmicznych i wprowadzeniem ich do zaawansowanego programu komputerowego, którego zadaniem jest odtworzenie wpływu ekstremalnego ciśnienia i temperatury na szereg prawdopodobnych elementów rdzenia, takich jak żelazo, wodór, tlen i węgiel. W zwykłym ciele stałym atomy układają się w powtarzające się siatki, ale symulacje sugerują, że w jądrze Ziemi atomy przekształciłyby się w stop superjonowy - szkielet atomów żelaza, wokół którego inne pierwiastki, napędzane przez potężne prądy konwekcyjne, mogą swobodnie pływać.