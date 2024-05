Jasny punkt przemierzy całe niebo. Tej nocy "czeka nas seria fantastycznych widoków"

"ISS wieczorami lata teraz dokładnie nad Polską i dzięki temu czeka nas naprawdę seria fantastycznych widoków" - napisał w poniedziałek w mediach społecznościowych Karol Wójcicki, popularyzator astronomii, autor bloga "Z głową w gwiazdach". Dodał, że aby dostrzec stację kosmiczną w Polsce, muszą panować odpowiednie warunki - ISS musi pozostawać w zasięgu promieni Słońca znajdującego się wciąż względnie płytko pod horyzontem. "Takie warunki zimą zdarzają się tylko o świcie i o zmierzchu, ale późną wiosną i latem mamy z nimi do czynienia przez całą noc, tak jak dziś" - napisał Wójcicki.

Jak zauważył popularyzator astronomii, na niebie stacja wygląda jak bardzo jasny punkt (dorównujący blaskiem Wenus) przemieszczający się w ciągu około 6-7 minut przez całe niebo od zachodniego po wschodni horyzont. "Czasem warunki oświetleniowe pozwalają dostrzec przelot tylko w połowie i stacja nagle znika - wlatuje wtedy w cień Ziemi, a z jej perspektywy dochodzi do zachodu Słońca" - tłumaczył.

Przeloty ISS. Kiedy warto spojrzeć w niebo?

Drugi przelot spodziewany jest w godzinach 22.47-22.53. "Superspektakularny przelot centralnie nad naszym krajem! Tutaj trzeba będzie zadzierać głowę wysoko do góry, bo na przykład z perspektywy okolic Warszawy ISS śmignie prawie w zenicie! Stacja będzie leciała w osi Wrocław-Łódź-Biała Podlaska. Wszyscy będziemy więc mieli znakomite warunki do obserwacji. Różnica będzie tylko taka, że południe kraju będzie musiało patrzeć na północne niebo, a północ Polski wypatrywać przelotu nad południowym horyzontem. Centrum leży plackiem na Ziemi i nie ma opcji, żeby to przegapić" - napisał popularyzator astronomii.