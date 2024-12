Rozbił się na Marsie, ale NASA ma dla niego nowe zadanie

Ingenuity to wiropłat, który pełnił zadania wyznaczone przez NASA na Czerwonej Planecie w ramach misji Mars 2020 do stycznia 2024 roku. Maszyna uznawana jest za pierwszy statek powietrzny, który wykonał kontrolowany lot pozaziemski. W latach 2021-2024 odbyła 71 pełnych lotów na Marsie. Podczas 72. lotu doszło do uszkodzenia wirnika, a to sprawiło, że sprzęt nie może ponownie wzbić się w powietrze.