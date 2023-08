Wylądowali na Księżycu, teraz chcą badać Słońce

Indie szykują się do wystrzelenia satelity do badania Słońca. Jak ogłosiła Indyjska Agencja Badań Kosmicznych, start pojazdu zaplanowany jest na 2 września. W zeszłym tygodniu indyjski łazik Chandrayaan-3 Vikram jako pierwszy w historii wylądował w pobliżu południowego bieguna Księżyca.

Obserwacje kosmicznej pogody

"Wystrzelenie Aditya-L1, pierwszego indyjskiego obserwatorium kosmicznego, które ma badać Słońce, zaplanowano na 2 września" – zakomunikowała ISRO na Twitterze. Statek Aditya, co w języku hindi oznacza "Słońce", zostanie umieszczony w sektorze kosmicznym oddalonym 1,5 mln kilometrów od Ziemi i ma stale dostarczać wyraźne obrazy Słońca. Do tej pory podobne misje zostały podjęte jedynie przez NASA i Europejską Agencję Kosmiczną. "Zapewni to większe korzyści w obserwacji aktywności słonecznej i jej wpływu na pogodę kosmiczną w czasie rzeczywistym" - oświadczyła ISRO. Statek kosmiczny będzie wyposażony w siedem modułów do obserwacji zewnętrznych warstw Słońca, fotosfery i chromosfery, przy użyciu m. in. detektorów pola elektromagnetycznego. Jednym z celów misji ma być śledzenie "kosmicznej pogody", w tym lepsze poznanie dynamiki słonecznego wiatru.