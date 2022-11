Żywność przetworzona może nas "głodzić"

Niedostateczna ilość białka w diecie prowadzi do przejadania się i tycia - wskazuje najnowsze badanie. Zjawisko określane jako "głód białka" powiązane było ze spożywaniem dużych ilości wysoce przetworzonych produktów spożywczych. Jak zaznaczają naukowcy, szczególnie duży wpływ na zdrowie ma wysokobiałkowe śniadanie.

Wysoce przetworzone produkty spożywcze to jedna z wiodących przyczyn otyłości w krajach rozwiniętych. Na łamach czasopisma naukowego "Obesity" ukazało się badanie, które rzuca światło na jeden z mechanizmów napędzających przybieranie na wadze. Okazuje się, że mimo wysokiej wartości kalorycznej, przetworzona żywność nie dostarcza bowiem niektórych kluczowych składników odżywczych.

Białko na początek dnia

Badacze z University of Sydney przeanalizowali informacje o diecie i aktywności fizycznej ponad dziewięciu tysięcy Australijczyków w wieku średnio 46 lat. Uczestnicy spożywali średnio 8671 kilodżuli (ponad 2000 kalorii) dziennie, z czego 18,4 procent stanowiły białka, 43,5 procent - węglowodany, 30,9 procent - tłuszcze. Jeszcze niższy udział w diecie ankietowanych miał błonnik (2,2 procent) i alkohol (4,3 procent). Jak zauważyli naukowcy, szczególnie istotny okazał się pierwszy posiłek w ciągu dnia. Osoby spożywające najmniej białka w jego trakcie, jadły więcej w późniejszych godzinach, częściej sięgając po produkty bogate w cukier, tłuszcz, a także po sól i alkohol. Uczestnicy ci jedli również mniej zdrowych składników, takich jak warzywa, owoce czy nabiał.

- Uzyskane wyniki wspierają zintegrowane i mechanicystyczne wyjaśnienia otyłości, w których niska podaż białka i wysokie spożycie przetworzonych produktów prowadzą do zwiększenia konsumpcji energii w odpowiedzi na nierównowagę w składnikach odżywczych. Napędzane jest to dominującym zapotrzebowaniem na białko - powiedział profesor David Raubenheimer, współautor badania. - Badanie to wskazuje na centralną rolę białka w epidemii otyłości, która znacząco wpływa na zdrowie światowej populacji - dodał.